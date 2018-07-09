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Джокович победил Хачанова в четвертом круге "Уимблдона"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович завоевал путевку в 1/4 финала турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

В матче четвертого круга соревнования он одержал победу над россиянином Кареном Хачановым. Результат противостояния – 6:4, 6:2, 6:2 в пользу серба.

Экс-лидер мирового рейтинга Новак Джокович в настоящее время занимает 21-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Карен Хачанов, в свою очередь, располагается на 40-й строчке. Ранее спортсмены в официальных матчах не встречались, счет по победам теперь 1-0 в пользу Джоковича.

Новак Джокович – 12-кратный победитель турниров Большого шлема; ему покорялся каждый из этих турниров, включая "Уимблдон" – три раза.

Наивысшее достижение на турнирах Большого шлема для Карена Хачанова – выход в четвертый круг "Уимблдона" и "Ролан Гаррос".

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Теги: теннис, Уимблдон, Новак Джокович, Карен Хачанов

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