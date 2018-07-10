Россиянин Кучеров продлил контракт с клубом НХЛ "Тампа-Бэй" до 2027 года

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Клуб "Тампа-Бэй", выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), объявил о подписании нового соглашения с российским нападающим Никитой Кучеровым.

Как сообщается на сайте клуба, контракт будет действовать до окончания сезона-2026/27, а зарплата хоккеиста будет составлять в среднем $9,5 млн в год.

Сам Кучеров отметил, что рад подписанию контракта.

KUUUUUUUUUCH!!!



We have signed Nikita Kucherov to an eight-year contract extension worth an average of $9.5 million.



📝: https://t.co/mteggHnm8D pic.twitter.com/id4aAFZIWu — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 10, 2018

В России Кучеров на взрослом уровне играл за московский ЦСКА – в 2011-12 годах. В 2012 году стал игроком "Квебека", в 2013 году – команды "Тампа-Бэй".