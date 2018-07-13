Кевин Андерсон стал первым финалистом "Уимблдона"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон завоевал путевку в финал турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

В полуфинале соревнования он одержал победу над представителем США Джоном Изнером. Встреча растянулась на пять сетов, а решающий, пятый, долго не мог выявить победителя. В итоге им стал Андерсон, а результат противостояния – 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24 в его пользу.

Матч продолжался 6 часов 35 минут.

В финале Андерсон сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания).

Кевин Андерсон во второй раз в своей карьере стал финалистом турнира Большого шлема. В 2017 году он вышел в финал Открытого чемпионата США. Тогда он проиграл Рафаэлю Надалю.

Что касается самого продолжительного матча, то им является противостояние между как раз Изнером и французом Николя Маю - опять-таки на "Уимблдоне". Дело было в 2010 году в первом круге турнира. Изнер победил со счетом 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68. Игра продолжалась 11 часов 5 минут.