Кевин Андерсон стал первым финалистом "Уимблдона"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон завоевал путевку в финал турнира серии Большого шлема "Уимблдон".
В полуфинале соревнования он одержал победу над представителем США Джоном Изнером. Встреча растянулась на пять сетов, а решающий, пятый, долго не мог выявить победителя. В итоге им стал Андерсон, а результат противостояния – 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24 в его пользу.
Матч продолжался 6 часов 35 минут.
В финале Андерсон сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания).
Кевин Андерсон во второй раз в своей карьере стал финалистом турнира Большого шлема. В 2017 году он вышел в финал Открытого чемпионата США. Тогда он проиграл Рафаэлю Надалю.
Что касается самого продолжительного матча, то им является противостояние между как раз Изнером и французом Николя Маю - опять-таки на "Уимблдоне". Дело было в 2010 году в первом круге турнира. Изнер победил со счетом 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68. Игра продолжалась 11 часов 5 минут.
"Anderson vs Isner, a Wimbledon classic - you better believe it"— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2018
A Centre Court epic ends with @KAndersonATP going through to the #Wimbledon final, beating John Isner 7-6(6), 6-7(5), 6-7(9), 6-4, 26-24 pic.twitter.com/Fv4ww2cEzK