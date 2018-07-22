В Федерации бокса России отметили уважение друг к другу Гассиева и Усика

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Мурат Гассиев и украинец Александр Усик, которые накануне сразились в финале Всемирной боксерской суперсерии, уважительно относились друг к другу, несмотря на сложности политического характера между их странами, отметил в воскресенье генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Вчера прошло событие, которого ждал весь мир. Очень рад, что все было организовано на таком высоком уровне. Настолько был красивый бокс, оба боксера были великолепны. Конечно, выиграл сильнейший - Александр Усик. Я хотел бы пожелать Мурату Гассиеву побед в дальнейшем. Ему только 24 года, у него все впереди, я думаю, что тут даже расстраиваться не надо, просто нужно тренироваться и готовиться, - возможно, будет реванш. Я уверен, что он лучший боксер", - цитирует его пресс-служба организации.

"Что касается политических лозунгов, которые появились после боя с украинской стороны, мы на это не обращаем внимания, - отметил он. - Наш приоритет - спорт, бокс. И вчера все видели, насколько уважительно относились друг к другу Гассиев и Усик, как зал реагировал на это".

"Усик доказал, что он лучший боксер в своем весе. К нему только уважение, он молодец. И как боксер, и как человек, - сказал Кремлев. - На пресс-конференции после боя он заявил, что первым делом поедет домой к семье, в Симферополь".

В субботу Мурат Гассиев уступил Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), который состоялся в Москве.