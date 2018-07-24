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"Локомотив" арендовал у ПСЖ полузащитника Крыховяка

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Состав московского "Локомотива" на правах аренды из французского "Пари Сен-Жермена" пополнил полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк, сообщает пресс-служба российского футбольного клуба во вторник.

"Футболист проведет следующий сезон в нашей команде на правах аренды", - говорится в сообщении.

Крыховяк начал профессиональную карьеру во французском клубе "Бордо". На чемпионате Франции играл на протяжении шести лет, выступая за "Реймс" и "Нант" на правах аренды.

В 2014 году Крыховяк перешел в "Севилью", с которой дважды выигрывал Лигу Европы и доходил до финала Кубка Испании. По итогам сезона-2014/15 футболист попал в символическую сборную Ла Лиги.

В 2016 году полузащитник подписал контракт с "Пари Сен-Жерменом". Прошлый сезон провел на правах аренды за английский "Вест Бромвич".

14 декабря 2008 года Крыховяк дебютировал в сборной Польши. Он играл за национальную команду на Евро-2016 и ЧМ-2018. Всего за сборную Польши провел 54 матча и забил три гола.

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Теги: футбол, Гжегож Крыховяк, ФК Локомотив, Пари Сен-Жермен
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