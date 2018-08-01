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Василий Березуцкий рассказал о последствиях долгой карьеры в футболе для здоровья

"Мы калечили свое здоровье. Всей этой работой мы издевались над своим организмом, что могло привести к серьезным нарушениям", - сказал спортсмен

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Бывший защитник сборной России и московского ФК ЦСКА Василий Березуцкий, вместе с братом Алексеем недавно объявивший о завершении карьеры, рассказал о том, к каким проблемам со здоровьем привело продолжительное выступление в профессиональном футболе.

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"Есть определенные показатели крови, которые у нас с братом очень сильно завышены на протяжении трех лет. С этим можно играть, но такое бьет по организму. АЛТ и АСТ – печеночные показатели. Есть еще креатинкиназа, которая показывают, насколько наши мышцы способны выдерживать нагрузку. Если в нормальном состоянии у футболиста она в районе 250-400 после игры, то у меня подскакивает до 1500. В итоге, я только и занимаюсь тем, что сгоняю её до следующей игры. Это удары по печени, организм не восстанавливается. Словно зубная боль на протяжении трех лет – болит, болит и болит. Каждый раз выдерживать нагрузки все тяжелее", - приводит слова 36-летнего спортсмена "Чемпионат".

"Нагрузку перенесу, но потом три дня как старенькая бабушка не могу встать, разогнуться. Все эти передвижения действительно похожи на те, что бывают у старого человека: начинают болеть мышцы, суставы, шея, периодически тяжело заснуть. Все это наслаивается, и в какой-то момент ты не выдерживаешь", - сказал Березуцкий.

"Профессиональный спорт сам по себе опасен. Если футболист долго играет, то становится инвалидом. Мы калечили свое здоровье. Всей этой работой мы издевались над своим организмом, что могло привести к серьезным нарушениям. Но дело не только в этом. Главное - было понимание, что уже полноценно не получается помочь ни ЦСКА, ни сборной", - отметил он.

Братья начали профессиональную карьеру в "Торпедо-ЗИЛ", Алексей пришел в ЦСКА в 2001 году, его брат-близнец Василий - в 2002. В составе армейцев они 6 раз выигрывали чемпионат страны, 7 раз - Кубок России, 6 раз - Суперкубок. Выиграли Кубок УЕФА, вместе со сборной России завоевали бронзу чемпионата Европы 2008 года.

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Теги: футбол, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, ФК ЦСКА

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