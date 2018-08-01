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"Спартак" обнародовал заявку на квалификацию Лиги чемпионов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" внес 29 игроков в список для участия в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

"Это вратари - Александр Максименко, Артем Ребров, Владислав Терешкин; защитники - Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Артем Мамин, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов; полузащитники - Денис Глушаков, Сергей Ерёменко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Данил Полубояринов, Квинси Промес, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Софьян Ханни, Фернандо; нападающие - Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов "Спартак" встретится со швейцарским "Базелем" или греческим ПАОК. Победитель этой пары определится в среду по итогам ответного матча второго раунда. Неделю назад в первом матче, прошедшем в Греции, со счетом 2:1 победил ПАОК.

Гостевую встречу в третьем раунде спартаковцы проведут 8 августа, а 14 августа примут соперника на своем стадионе.

"Спартак" стал участником Лиги чемпионов как клуб, занявший третье место в чемпионате России-2017/18. Победитель чемпионата и вице-чемпион – московские "Локомотив" и ЦСКА соответственно – в Лиге чемпионов стартуют с группового этапа.

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Спартак
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