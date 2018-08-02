"Зенит" сыграет с минским "Динамо" в квалификации Лиги Европы УЕФА

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минский футбольный клуб "Динамо" стал соперником петербургского "Зенита" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

Во втором раунде белорусский клуб по сумме двух встреч обыграл словацкую команду "ДАК 1904". Ответная встреча, прошедшая на поле минчан в четверг, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В первом матче, состоявшемся неделей ранее, успех также сопутствовал "Динамо" - 3:1.

Таким образом, "Динамо", согласно жеребьевке, в третьем раунде сыграет с "Зенитом". Первый матч пройдет 9 августа в Минске, ответный - 16 августа в Петербурге. Победитель выйдет в раунд плей-офф, где поборется за путевку в групповую стадию; проигравшая команда покинет еврокубки.

Минское "Динамо" является серебряным призером чемпионата Белоруссии-2017, "Зенит" финишировал на пятом месте чемпионата России-2017/18.