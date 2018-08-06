Федерация велоспорта России выступила против перехода Забелинской в сборную Узбекистана

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Федерации велосипедного спорта России удивлены (ФВСР) решением призера олимпийских игр Ольги Забелинской сменить российское спортивное гражданство на узбекское, сообщает пресс-служба ФВСР.

"Ольга Забелинская уведомила нас о своем решении, которым мы были обескуражены и которому были удивлены. На протяжении последних лет мы старались сделать все возможное, вкладывали все силы в то, чтобы она, как лидер российского женского велоспорта, получала все необходимое для оптимальной подготовки к ключевым стартам сезона, в том числе к Олимпийским играм, на которых в 2012 и 2016 годах она завоевала медали в составе сборной России", - заявил президент ФВСР Вячеслав Екимов.

"Это решение стало неприятным сюрпризом для нас, и мы не считаем возможным дать согласие на переход Забелинской для выступления под другим флагом", - добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Забелинская планирует сменить спортивное гражданство и выступать за Узбекистан.

38-летняя россиянка является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года (в индивидуальной и групповой гонках), а также серебряным призером Игр 2016 года в индивидуальной гонке.