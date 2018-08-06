Спорт

Федерация велоспорта России выступила против перехода Забелинской в сборную Узбекистана

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Федерации велосипедного спорта России удивлены (ФВСР) решением призера олимпийских игр Ольги Забелинской сменить российское спортивное гражданство на узбекское, сообщает пресс-служба ФВСР.

"Ольга Забелинская уведомила нас о своем решении, которым мы были обескуражены и которому были удивлены. На протяжении последних лет мы старались сделать все возможное, вкладывали все силы в то, чтобы она, как лидер российского женского велоспорта, получала все необходимое для оптимальной подготовки к ключевым стартам сезона, в том числе к Олимпийским играм, на которых в 2012 и 2016 годах она завоевала медали в составе сборной России", - заявил президент ФВСР Вячеслав Екимов.

"Это решение стало неприятным сюрпризом для нас, и мы не считаем возможным дать согласие на переход Забелинской для выступления под другим флагом", - добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Забелинская планирует сменить спортивное гражданство и выступать за Узбекистан.

38-летняя россиянка является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года (в индивидуальной и групповой гонках), а также серебряным призером Игр 2016 года в индивидуальной гонке.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: велоспорт
Спорт
Российский боксер Ковалев потерпел поражение в поединке за титул по версии WBOРоссийский боксер Ковалев потерпел поражение в поединке за титул по версии WBO
Россиянин имел преимущество над колумбийцем Альваресом, но оказался в нокаутеПодробнее
 UFC назначила дату боя Нурмагомедова и МакгрегораUFC назначила дату боя Нурмагомедова и Макгрегора
Бойцы сойдутся в Лас-Вегасе этой осеньюПодробнее
 "Уфа" вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА"Уфа" вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
Дебютант еврокубков во втором раунде квалификации победил словенскую команду "Домжале"Подробнее
 "Витесс" Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы"Витесс" Слуцкого вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы
По сумме двух встреч команда россиянина, дебютировавшего на посту главного тренера голландского клуба, прошла румынский "Вииторул"Подробнее
ФК "Локомотив" оштрафован на 50 тыс. руб. за проявление фанатами расизмаФК "Локомотив" оштрафован на 50 тыс. руб. за проявление фанатами расизма
Инцидент с участием болельщиков произошел на матче за Суперкубок России против ЦСКАПодробнее
 Смолов назвал причину своей аварии за рулем BMW в КраснодареСмолов назвал причину своей аварии за рулем BMW в Краснодаре
Ему грозит административный арест на 15 суток и лишение прав до полутора летПодробнее
 Три российские биатлонистки перешли в сборную УкраиныТри российские биатлонистки перешли в сборную Украины
Все три спортсменки не входят в число сильнейших в своей возрастной категорииПодробнее
 Определился соперник "Спартака" по квалификации Лиги чемпионовОпределился соперник "Спартака" по квалификации Лиги чемпионов
Им стал греческий клуб ПАОК, взявший верх над швейцарским "Базелем"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 августа6 фото
03 августа
Фотохроника 3 августа
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Празднование Дня ВДВ10 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлава Минстроя призвал не тревожить людей сообщениями об учете повышенного НДС в тарифахВ миреВероятной причиной взрыва у аэропорта Болоньи назвали аварию грузовикаВ РоссииСуд признал законным ограничение Роскомнадзором доступа к сайту при блокировке TelegramМоскваНабравший рекордные 400 баллов по ЕГЭ выпускник стал студентом МГУВ миреАрабская коалиция заключала соглашения с "Аль-Каидой" для борьбы с хуситамиВ РоссииЛидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу после пересчета срока наказания

Facebook предложила банкам США делиться с ней финансовыми данными пользователей

Сотрудники российского Forbes сообщили о задержке зарплаты

Суд в Москве приговорил подростка к штрафу в 45 тыс. руб. за антисемитский пост

Средняя зарплата в западной Германии оказалась на четверть выше, чем в восточной

Пожарные ликвидировали открытое горение в Волгоградском аграрном университете

Полиция Латвии задержала защитника русских школ Илью Козырева

Лондон попросит Москву об экстрадиции двух россиян по делу о химатаке в Солсбери

"Динамо" подписало мировое соглашение с Погребняком

Федерация велоспорта России выступила против перехода Забелинской в сборную Узбекистана

Россияне не пострадали от взрыва грузовика возле аэропорта Болоньи

Взрыв в Болонье

Взрыв в Болонье6 фото

Киев подаст в ЕСПЧ комплексный иск по всем арестованным в РФ украинцам

Как прошел "Пикник "Афиши" в этом году – в пяти тезисах

Как прошел "Пикник "Афиши" в этом году – в пяти тезисахКорреспондент "Интерфакса" побывала на фестивале и поделилась своими впечатлениями Подробнее

Рабочие калужского завода Volkswagen начали "итальянскую" забастовку

МИД РФ вручил послу Греции ноту из-за выдворения российских дипломатов

Два человека погибли в ДТП с тремя грузовиками и четырьмя легковыми машинами

Координатора "Артподготовки" заочно арестовали по обвинению в терроризме

Семин прокомментировал возможность перехода Смолова в "Локомотив"

"РусАл" начал консервацию Надвоицкого завода из-за санкций

Адвокаты подали апелляцию на приговор экс-секретаря петербургского суда Эйвазова

В результате взрыва в Болонье один человек погиб и 65 пострадали

Украинские пограничники задержали на выезде партию радиоактивных аквалангов

В МИД сочли неприемлемыми для России рекомендации международной конференции по СПИДу

Минприроды предложило создать компанию-интегратор для реформы управления отходами

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru