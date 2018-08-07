Спорт

РФ привела перечень запрещенных в спорте препаратов в соответствие с требованиями ВАДА

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об актуализации перечня запрещённых для использования в спорте субстанций и методов, сообщает сайт правительства РФ.

Всемирным антидопинговым агентством ежегодно утверждается Международный стандарт Всемирного антидопингового агентства, устанавливающий перечень субстанций и методов, запрещённых для использования в спорте. В 2018 году вступил в силу Международный стандарт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) "Запрещенный список 2018".

"Подписанным постановлением перечень приводится в соответствие с Запрещенным списком 2018, включающим субстанции и методы, запрещённые как в соревновательный, так и во внесоревновательный период", - говорится в сообщении.

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Теги: Россия, ВАДА

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