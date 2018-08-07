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Американский бизнесмен выкупит 30% акций ФК "Арсенал" у Усманова за 550 млн фунтов

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американский предприниматель Стэн Кронке, владеющий контрольным пакетом акций английского футбольного клуба "Арсенал", выкупит 30% ФК, принадлежащих российскому миллиардеру Алишеру Усманову.

Как говорится в сообщении компании Кронке KSE UK Inc., она сделает предложение о покупке всех находящихся в обращении акций Arsenal Holdings Plc, в рамках этого предложения клуб будет оценен в 1,83 млрд фунтов стерлингов (почти $2,4 млрд).

Согласно пресс-релизу, Red and White Securities Усманова владеет 18 тыс. 695 акций Arsenal Holdings Plc (около 30,05%), за каждую из них будет выплачено более 29,4 тыс. фунтов в денежной форме. Таким образом, доля Усманова оценена в 550 млн фунтов.

Тем самым будет положен конец спорам бизнесменов о контроле над клубом. Ранее Усманов рассчитывал увеличить свой пакет и делал предложение Кронке, но тот отказывался от переговоров.

"Мы ценим преданность г-на Усманова футбольному клубу "Арсенал", его кредо и истории", - приводятся в пресс-релизе слова американского предпринимателя.

Кронке, женой которого является наследница розничной империи Walmart Энн Уолтон, владеет 67,09% акций Arsenal Holdings Plc.

Российский бизнесмен впервые купил акции "Арсенала" еще в 2007 году и являлся держателем второго по величине пакета, но так и не вошел в совет директоров клуба.

Как писала в июле Financial Times, в апреле 2017 года Усманов обратился к Кронке с предложением выкупить его долю в "Арсенале" за $1,3 млрд (то есть клуб целиком был оценен почти в $2 млрд), но американский бизнесмен оферту не принял. В октябре прошлого года уже сам Усманов отказался продать свой пакет Кронке за 525 млн фунтов.

Усманов говорил, что хотел бы продать свой пакет любому покупателю, который разделяет его взгляды на развитие футбольного клуба, но не Кронке.

Ранее Усманов критиковал владельцев "канониров" за недостаточные инвестиции в развитие команды. При этом он всегда публично поддерживал Арсена Венгера - самого успешного тренера в истории "Арсенала", руководившего командой более 20 лет. В новый сезон "Арсенал", не становившийся чемпионом Англии с 2004 года, вступает с новым тренером - испанцем Унаи Эмери.

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Теги: ФК Арсенал, Алишер Усманов, Стэн Кронке

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