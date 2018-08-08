"Спартак" проиграл ПАОКу в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" потерпели поражение от греческого клуба ПАОК в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Салониках, завершилась со счетом 3:2 в пользу ПАОКа.

"Спартак" вел с разницей в два мяча, но не только не удержал преимущество в счете, но и позволил сопернику добиться победы.

На седьмой минуте Ивелин Попов после передачи с левого фланга поразил ворота ПАОКа и вывел "Спартак" вперед. Счет 1:0 в пользу "Спартака" продержался 10 минут. К радости поклонников "Спартака" Квинси Промес нанес удар, который не удалось отразить (точнее - удалось, но за лицевой линей) голкиперу хозяев Александросу Пасхалакису.

Однако у стража ворот ПАОКа все же будет повод для гордости и наступит он на 71-й минуте, когда он смог отразить удар спартаковца Квинси Промеса с пенальти. Но героический маневр Пасхаликаса случился уже при счете 3:2 в пользу ПАОКа. На 29-й минуте его партнер по команде Александр Прийович реализовал свой пенальти, на 37-й Димитрис Лимниос сравнял счет; на 44-й Димитриос Пелькас врывал победу.

У "Спартака" была возможность отыграться с пенальти, однако удар спартаковца Квинси Промеса отразил голкипер ПАОКа Александрос Пасхалакис.

Ответный матч пройдет 14 августа в Москве. "Спартаку" для выхода в следующуюую стадию нужно будет побеждать как минимум со счетом 1:0 или 2:1: московская команда получит преимущество в голах на выезде.