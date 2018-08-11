Путин назвал развитие массового спорта приоритетной задачей страны

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

"Этот замечательный праздник широко отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей - атлетов, тренеров, работников сферы физической культуры, всех приверженцев активного, здорового образа жизни", - говорится в поздравлении.

"Развитие массового спорта - одна из ключевых, приоритетных задач государства, - подчеркнул Путин. - Мы и впредь будем уделять большое внимание совершенствованию спортивной инфраструктуры, подготовке высококвалифицированных специалистов, наставников, педагогов".

По его словам, важно, чтобы каждый человек, независимо от возраста и профессии, мог заниматься любимым видом спорта.