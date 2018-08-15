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"Спартак" озвучил задачу на Лигу Европы УЕФА

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Московскому "Спартаку" по силам выйти в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА, заявил вице-президент футбольного клуба Наиль Измайлов.

"Теперь нам предстоит выступление в групповом турнире Лиги Европы. Мы верим, что нашей команде и тренерскому штабу удастся решить поставленную задачу - дойти как минимум до четвертьфинала Лиги Европы", - цитирует пресс-служба "Спартака" Измайлова.

Накануне "Спартак" дома не смог обыграть ПАОК (0:0) во втором матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В первом матче, который состоялся на прошлой неделе в Салониках, победили хозяева со счетом 3:2. Таким образом, "Спартак" сыграет на групповом этапе второго по значимости клубного турнира Старого света - Лиге Европы.

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Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Спартак
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