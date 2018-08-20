Названа тройка претендентов на звание футболиста сезона по версии УЕФА

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник испанского "Реала" Лука Модрич, нападающий итальянского "Ювентуса" (до сезона-2018/19 выступал за "Реал") Криштиану Роналду и нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах вошли в итоговую тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона-2017/18 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщает пресс-служба УЕФА, лауреат получит свою награду 30 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

Модрич. Роналду. Салах 👌



Кто заслуживает награды Лучшему футболисту сезона 2017/18 по версии УЕФА? 🤔



🗓️ Награды УЕФА вручат 30 августа на жеребьевке группового этапа 🏆#UEFAawards pic.twitter.com/JJ5h6vDLN2 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 августа 2018 г.

Изначально список претендентов состоял из 10 фамилий. В шорт-лист не удалось попасть следующим футболистам: Антуан Гризманн ("Атлетико"), Лионель Месси ("Барселона"), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Рафаэль Варан ("Реал"), Эден Азар ("Челси"), Серхио Рамос ("Реал").