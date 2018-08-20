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Названа тройка претендентов на звание футболиста сезона по версии УЕФА

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник испанского "Реала" Лука Модрич, нападающий итальянского "Ювентуса" (до сезона-2018/19 выступал за "Реал") Криштиану Роналду и нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах вошли в итоговую тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона-2017/18 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщает пресс-служба УЕФА, лауреат получит свою награду 30 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

Изначально список претендентов состоял из 10 фамилий. В шорт-лист не удалось попасть следующим футболистам: Антуан Гризманн ("Атлетико"), Лионель Месси ("Барселона"), Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Рафаэль Варан ("Реал"), Эден Азар ("Челси"), Серхио Рамос ("Реал").

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