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"Зенит" обыграл "Уфу" в пятом туре чемпионата России по футболу

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл "Уфу" в гостевом матче пятого тура российской премьер-лиги со счетом 2:0.

"Зенит" повел в начале встречи благодаря автоголу Ивана Пауревича (3-я минута). На 11-й минуте отличился Артем Дзюба.

Таким образом, "Зенит" набрал 15 очков и возглавил турнирную таблицу, сместив на вторую строчку "Спартак", у которого 13 очков. Петербургская команда пока идет без поражений. В шестом туре 2 сентября "Зенит" примет "Спартак".

Уфимцы занимают 12-е место и имеют четыре очка в активе. 2 сентября команда из столицы Башкирии встретится с "Ахматом" в Грозном.

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Теги: футбол, РПЛ, Зенит, Уфа
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