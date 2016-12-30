CNN сообщил о закрытии англо-американской школы в Москве из-за санкций

По сведениям СМИ, дипломаты из США также не смогут ездить в ведомственный дом отдыха в Серебряном бору

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Из-за введенных Вашингтоном санкций российские власти приняли решение закрыть англо-американскую школу в Москве, где обучаются дети дипломатов из США, Великобритании и Канады, сообщает в четверг CNN.

По сведениям CNN, также закрывается ведомственный дом отдыха для сотрудников американкой дипмиссии, расположенный в Серебряном бору.

Ранее американская сторона ввела санкции против России, объявив о высылке из страны 35 дипломатов РФ. Также госдеп заявил о закрытии двух "развлекательных комплексов (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство". Вероятнее всего, речь идет о дипломатических "дачах" в Мэриленде и Нью-Йорке, которые используются для отдыха, праздничных приемов и культурных мероприятий.