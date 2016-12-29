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Санкции США коснулись дипломатических "дач" РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российские дипломатические учреждения развлекательного характера, доступ к которым запретили власти США в рамках санкционного ответа на предполагаемые российские хакерские атаки, скорее всего, являются загородными резиденциями при посольстве РФ в Вашингтоне и при постпредстве РФ в Нью-Йорке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Так называемая "дача" при российском посольстве расположена в штате Мэрилэнд в живописном месте на берегу Чесапикского залива примерно в 100 км от Вашингтона. "Дача" при постпредстве РФ находится также примерно в часе езды от Манхэттена в прибрежном городке Ойстербей. Оба здания используются для отдыха, праздничных приемов и культурных мероприятий.

Ранее Госдеп заявил о том, "проинформировал правительство России, что запретит доступ российского персонала в два развлекательных комплекса (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство". Внешнеполитическое ведомство также пообещало выслать из страны 35 российских дипломатов.

Теги: США, Россия
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