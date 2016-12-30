Американские сенаторы потребовали более жестких санкций против РФ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Американские сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм постараются сделать все возможное в конгрессе, чтобы наложить более жесткие санкции в отношении РФ, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По мнению сенаторов, объявленные главой США Бараком Обамой санкции являются "небольшой ценой" для РФ, чтобы заплатить за якобы вмешательство в президентские выборы.

Добиваться ужесточения ограничительных мер собирается и сенатор-демократ Бен Кардин. В январе 2017 года он намерен представить на обсуждение соответствующий законопроект, сообщает в четверг The Hill. "В связи с российскими атаками на нас, с их дестабилизирующей и приводящей к человеческим жертвам роли в Сирии, а также с нелегальной аннексией Крыма и вторжением на Украину, я по-прежнему считаю, что США нужно сделать следующий шаг, и именно поэтому в следующем месяце я представлю два законопроекта", - пояснил политик.

По его словам, первый из них "очерчивает нашу политику в отношении России с тем, чтобы ввести всеобъемлющие и усиленные санкции". Кроме того, в документе будет сказано о необходимости поддерживать европейские страны в их противостоянии с Россией.

Второй законопроект предусматривает создание независимой комиссии, в которую войдут как демократы, так и республиканцы, чтобы изучить данные о возможном российском влиянии на выборы в США.

Издание отмечает, что Кардин недавно уже предлагал создать подобного рода отдельную комиссию в конгрессе, однако республиканское большинство проигнорировало предложение, посчитав, что уже имеющихся у конгрессменов инструментов достаточно для проведения расследования.