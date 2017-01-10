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СМИ узнали о планах сенаторов США наказать РФ за действия в Сирии и на Украине

По данным Washington Post, в сенате решили не ограничиваться санкциями только за предполагаемые кибератаки

СМИ узнали о планах сенаторов США наказать РФ за действия в Сирии и на Украине
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Предлагаемые группой американских сенаторов новые санкции в отношении РФ касаются не только кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву, но и действий России в Сирии и на Украине, сообщила во вторник газета The Washington Post.

По ее информации, проект, который позднее во вторник будет представлен в сенате, предусматривает введение санкций против любого, кто поддерживает кибератаки против общественных и частных инфраструктур США. Инициативную группу из по меньшей мере десяти сенаторов возглавляет сенатор-демократ Бенджамин Кардин.

Кроме того, сенаторы предлагают ввести ограничительные меры в отношении инвестиций в российские энергетические проекты, предусматриваются санкции за участие любых структур в операциях Минобороны РФ и российской разведки. О каких именно операциях идет речь, газета не уточняет.

Помимо этого, предусматриваются санкции против РФ за нарушения прав человека. Сенаторы настаивают на необходимости оказать помощь Европе в ведении контрпропаганды и продвижении демократии.

Законопроект о дополнительных санкциях разработан группой из 10 сенаторов, среди которых как демократы, так и республиканцы. При этом, как отмечает издание, большинство сенаторов-республиканцев на данном этапе не горит желанием принимать дополнительные ограничительные меры против России.

"Всем нужно остановиться, отдышаться и посмотреть, как развивается вся эта история (отношения с РФ - ИФ). И только потом нам нужно будет разрабатывать конкретные планы", - сказал республиканец Джеймс Риш, являющийся членом сенатского комитета по иностранным делам.

29 декабря Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России в связи с приписываемыми ей кибератаками. Соответствующий указ подписал президент Барак Обама.

В список были включены шесть физических лиц и пять ведомств и организаций. В перечень, в частности, вошел ряд руководителей Главного управления Генштаба РФ - глава ГРУ Игорь Коробов, а также Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. ГРУ и ФСБ также значатся как объекты санкций разделе "компании и ведомства". Кроме них перечислены ООО "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург), организация "ЦОР Секьюрити" (Москва), НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных" (Москва).

Теги: РФ, США
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