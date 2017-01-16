Число пострадавших в авиакатастрофе под Бишкеком выросло до 15 человек

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Число пострадавших в крушении грузового самолета "Боинг 747-400" недалеко от аэропорта "Манас" под Бишкеком увеличилось с 10 до 15 человек. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения.

По словам собеседника агентства, среди пострадавших - шестеро детей от 5 до 15 лет.

Самолет упал на дачный поселок, что привело в многочисленным жертвам. Собеседник агентства добавил, что число жертв превысило 30 человек, в том числе погибли все четверо членов экипажа "Боинга". На месте также обнаружены девять фрагментов тел неустановленных погибших.

Грузовой самолет "Боинг-747-400" разбился около 7:00 понедельника (4:00 по Москве) при заходе на посадку в 1,5-2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Манас". Самолет принадлежал авиакомпании Avia Cargo Turkish (АСТ) и был арендован "Турецкими авиалиниями".