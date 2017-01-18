Упавший под Бишкеком турецкий грузовой самолет полностью разрушил 17 домов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Рухнувший на дачный поселок рядом с бишкекским аэропортом "Манас" турецкий грузовой "Боинг 474-400", по уточненным данным, разрушил 17 домов. Об этом сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Киргизии.

По словам собеседника агентства, в ходе проведенного осмотра места крушения самолета специалисты выявили 17 полностью разрушенных домов, еще шесть находятся в аварийном состоянии. На месте крушения продолжаются поисковые работы и работы по ликвидации последствий авиакатастрофы, привлечены 300 спасателей МЧС", - добавил собеседник агентств.

Ранее сообщалось, что поселок состоит из 43 участков.

Собеседник агентства добавил, что четыре семьи из разрушенного поселка разместились в гостинице, предоставленной правительством республики.

Он сказал, что согласно восстановленной хронологии событий, самолет турецкой авиакомпании "Боинг 747-400", следовавший по маршруту Гонконг-Бишкек - Стамбул, должен был сесть для дозаправки в международном аэропорту Манас в 7:20 местного времени (4:20 по Москве), но по неопределенным пока причинам упал на село Дача-Суу, которое находится вблизи аэропорта.

В Минтрансе Киргизии ранее заявили, что самолет рухнул при заходе на посадку, но попросили воздержаться от любых комментариев до окончания работы комиссии Международного авиационного комитета.

В МЧС также сообщили, что списки погибших в результате авиакатастрофы остаются без изменений.

"Погибли 34 гражданина Киргизии, из них семь мужчин, 10 женщин и 17 детей, еще четыре гражданина Турции - это экипаж "Боинга": два капитана, пилот-техник и техник", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава МЧС Кубанычбек Боронов заявил журналистам, что под крупными обломками "Боинга", упавшими на жилой дом, не было обнаружено новых погибших, тем не менее, поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается.

В свою очередь министр здравоохранения Киргизии Талаибек Батыралиев заявил журналистам, что, вероятнее всего, список погибших является окончательным, так как с 16 января никто не обратился с заявлением о поиске без вести пропавших в результате авиакатастрофы.

По данным Минздрава Киргизии, в настоящий момент в больницах находятся 12 пострадавших в результате крушения "Боинга".

"Боинг 747-400" турецкой авиакомпании при заходе на посадку рухнул на дачный поселок Дача-Суу, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас". Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета. По данным Минздрава Киргизии, при крушении "Боинга" погибли 38 человек, включая четырех членов экипажа самолета.