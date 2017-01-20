Испания официально уведомила посольство РФ о причине задержания россиянина Лисова

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Испании получило официальное уведомление испанских властей о причине задержания российского гражданина Станислава Лисова. Об этом сообщил в пятницу вечером "Интерфаксу" пресс-секретарь дипмиссии Василий Ниорадзе.

"20 января испанские судебные власти официально информировали посольство в ответ на наше обращение, что российский гражданин Станислав Лисов был задержан по запросу на экстрадицию, поступившему из США", - сказал он.

"Как указано в ответе испанского суда, российскому гражданину вменяется в вину создание незаконной организации для совершения мошенничества с помощью компьютерной техники и других электронных средств", - отметил собеседник агентства.

По словам Ниорадзе, Лисов в ближайшее время будет переведен в пенитенциарный центр в Мадриде.

"В настоящий момент Станислав Лисов находится под стражей. В ближайшее время планируется его перевод в пенитенциарный центр в Мадриде", - сказал пресс-секретарь посольства.

"Посольство продолжит активные контакты с испанскими властями, а также с самим Станиславом Лисовым, в целях защиты его интересов и оказания в полном объеме всей необходимой консульской помощи",- отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что российский гражданин Станислав Лисов был задержан 13 января в Барселоне в связи с обвинением со стороны США в кибермошенничестве. ФБР США обвиняет его в разработке, распространении и использовании вредоносного программного обеспечения NeverQuest. С его помощью Лисову мошенническим путем удалось добыть $5 млн США средств частных лиц и финансовых организаций.