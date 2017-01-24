Задержанным в Вашингтоне журналистам из РФ и США предъявили обвинения

Как сообщает газета The Guardian, им может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в размере $25 тыс.

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Двум журналистам, задержанным во время акций протестов в Вашингтоне, предъявлены обвинения в участии в беспорядках, пишет британская газета The Guardian.

В случае если суд признает виновными журналистов российского телеканала Russia Today (RT) Александра Рубинштейна и Эвана Энджела из американской медиакомпании Vocativ, им может грозить до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере $25 тыс.

Освещавшие протесты против инаугурации президента США Дональда Трампа Рубинштейн и Энджел были задержаны в пятницу, 20 января. Однако позже американская полиция освободила задержанных, назначив слушания их дел в Верховном суде округа Колумбия на середину февраля.

Ранее сообщалось, что одетые во все черное противники избранного президента США Трампа в Вашингтоне били витрины и стекла машин. Были задержаны более 200 человек. В ходе противостояния стражи порядка применяли слезоточивый газ и перцовые баллончики. По меньшей мере шесть сотрудников полиции получили травмы.