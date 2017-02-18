Лавров объяснил признание документов ЛНР и ДНР сугубо гуманитарными соображениями

Министр усомнился, что кто-то увидит в этом изменение позиции России по статусу ДНР и ЛНР

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Указ президента РФ Владимира Путина о признании документов жителей Донбасса подписан исключительно в гуманитарных целях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сугубо из гуманитарных соображений, на тот период, пока не будут полностью выполнены Минские договоренности, пока не урегулируется все, что требуется урегулировать в соответствии с минским "Комплексом мер", указом президента разрешено принимать те удостоверения личности, которые есть у жителей Донбасса, Донецка и Луганска, для того чтобы они могли и в Россию попадать легитимно, и затем перемещаться на железнодорожном, авиационном транспорте по Российской Федерации", - сказал Лавров журналистам в Мюнхене.

Министр отметил, что жителей Донбасса "постоянно подвергают различным блокадам, различным ограничениям".

"Они не могут получать пенсии, социальные пособия, не могут иметь нормального доступа к медицинским услугам, учитывая, что многие медицинские учреждения на Донбассе были разрушены или сильно пострадали, не могут, собственно, они и путешествовать по своим делам, учитывая, тем более, наличие огромного количества семей, родственников, друзей, которые живут по обе стороны границы в Донбассе, в Российской Федерации", - отметил Лавров.

Вместе с тем министр заявил, что соответствующий указ не обсуждался на прошедшей в субботу в Мюнхене встрече в "нормандском формате".

"Я не думаю, что кто-то усматривает в этом какое-то изменение позиции (России по статусу самопровозглашенных ДНР и ЛНР)", - сказал Лавров.

Сегодня президент Владимир Путин подписал указ о признании в Российской Федерации документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как говорится в документе, решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".