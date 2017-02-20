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Глава российского МИД обвинил спецслужбы США в прослушке посла РФ в Вашингтоне

Сергей Лавров напомнил, что советник Трампа по безопасности был вынужден уйти в отставку на фоне слухов о якобы существующей его связи с Москвой

Глава российского МИД обвинил спецслужбы США в прослушке посла РФ в Вашингтоне
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил американские спецслужбы в том, что они прослушивают разговоры посла России в США Сергея Кисляка, о чем открыто заявляют.

"Американские спецслужбы рассказывали журналистам, абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушивались, включая его доклады в Москву, о том, что он делает в Вашингтоне, выполняя свои обязанности", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

Министр напомнил, что информация о прослушке телефонных бесед посла появилась на фоне скандала о якобы связях бывшего советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна с Москвой.

"Мы тоже читаем интересные вещи, например, в связи со скандалом, который был раскручен с поработавшим несколько недель советником (президента США, - "ИФ") Трампа по нацбезопасности генералом Флинном", - сказал он.

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Лавров призвал обращать внимание на действия тех, кто "давно доказал, что пытается отслеживать любые события по всему миру, в том числе, не вполне легитимными способами".

13 февраля стало известно, что советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн покинул свой пост. Американские СМИ сообщали, что он был вынужден уйти в отставку, так как общался с послом России в США Сергеем Кисляком и не сообщил обо всех деталях этих контактов. В частности, журналисты утверждали, что во время этих переговоров затрагивалась тема антироссийских санкций.

Пир этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание сообщений СМИ о беседе Флинна с российским послом является неверным, хотя такой разговор действительно состоялся.

Организация Wikileaks в свою очередь заявила, что Флинн покинул свой пост из-за действий "шпионов США", демократической партии и прессы.

Теги: США, МИД, Сергей Лавров, Сергей Кисляк, Майкл Флинн
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