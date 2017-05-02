Меркель не увидела целесообразности в новом соглашении по Украине

Нет смысла и в замене наблюдателей ОБСЕ на Украине миссией ООН, заявила канцлер ФРГ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Необходимости в заключении нового соглашения в рамках мирного урегулирования на Украине нет, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Я не считаю целесообразным заключение нового соглашения", - сказала она во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам канцлера ФРГ, она тоже недовольна нарастающими тенденциями отделения восточных регионов Украины.

"Экспроприация предприятий, транспортная блокада и другие вопросы нужно очень тщательно изучать и сделать все возможное, чтобы повернуть это назад", - добавила она.

"Мы, конечно, хотим обеспечения того, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе - это тоже часть Минских договоренностей - и затем обеспечить политическое решение, которое направлено на проведение местных выборов", - сказала Меркель.

"Мы этого еще не добились, но это еще не означает, что мы можем забыть о существующем соглашении и должны перейти к заключению нового", - добавила канцлер ФРГ.

Она пояснила, что в настоящее время проблема заключается не в необходимости заключения нового соглашения по Украине, а в выполнении прежнего. "Моя убедительная просьба к российскому президенту заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы обеспечить его выполнение", - сказала она.

При этом необходимости в замене наблюдателей ОБСЕ на Украине миссией ООН нет, заявила канцлер ФРГ. "Здесь не имеет смысла искать другие форматы, которые не принесут большей пользы", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности ввода миссии ООН на Украину.

"Мы едины в том, что работа представителей ОБСЕ очень важна", - добавила Меркель.

Президент РФ Владимир Путин также не видит необходимости придумывать альтернативу "нормандскому формату" и минским соглашениям по урегулированию ситуации на Украине.

"Не могу не согласиться с госпожой федеральным канцлером в том, что ничего другого, альтернативного мы придумать не можем и не должны ничего придумывать, кроме "нормандского формата" и минских договоренностей, поскольку нельзя строить новых планов, не добившись элементарных результатов по тому, что мы видели в предыдущие годы", - сказал Путин.

"Что касается ОБСЕ, я уже об этом сказал во вступительном слове: ОБСЕ играет чрезвычайно важную роль, и нужно сделать все для того, чтобы обеспечить работу ОБСЕ", - добавил он.

Президент подчеркнул, что предприятия в Донбассе "никто не изымал у законных собственников". "Но, поскольку эти предприятия, находящиеся на территории непризнанных республик, лишены возможности - я хочу это подчеркнуть - получать сырье с украинской территории, отгружать товар на украинскую территорию, людям, которые работают на этих предприятиях, чтобы не остаться без средств к существованию, не осталось ничего другого, как ввести временное управление", - сказал глава государства.

"Там никто ничего не отбирал", - заключил Путин.