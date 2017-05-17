Челси Мэннинг выпустили из тюрьмы

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Бывшая американская военнослужащая, информатор WikiLeaks Челси Мэннинг выпущена из тюрьмы Форт Ливенворт в Техасе после семи лет заключения, сообщает "Би-би-си".

Мэннинг была приговорена к 35 годам тюрьмы, в январе занимавший тогда пост президента США Барак Обама смягчил наказание и сократил большую часть оставшегося срока.

Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета "Апач" в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Затем через WikiLeaks он разгласил тысячи секретных дипломатических и военных документов. Суд признал его виновным по 20 пунктам - в частности, по пяти пунктам обвинения в шпионаже, по пяти пунктам обвинения в краже секретных материалов, в компьютерном мошенничестве и в других военных преступлениях.

Уже после заключения под стражу Брэдли Мэннинг объявил о решении сменить пол и выбрал для себя имя Челси.