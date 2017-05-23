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В Венесуэле протестующие сожгли дом детства Уго Чавеса

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Протестующие в Венесуэле сожгли дом детства бывшего президента страны Уго Чавеса в городе Баринас, сообщает во вторник агентство AP.

Кроме того, по данным агентства, в ходе протестов разрушены пять статуй, установленных в память Чавеса. Акции протеста проходят в Венесуэле почти ежедневно с начала апреля. За это время не менее 50 человек погибли.

Представители оппозиции требуют проведения досрочных выборов президента, полного восстановления прав парламента Венесуэлы, а также начала процесса восстановления экономики страны. Кроме того, венесуэльская оппозиция обвиняет президента страны Николаса Мадуро в игнорировании законов, в заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.

Теги: Венесуэла
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