Торговый центр в Манчестере эвакуировали из-за предполагаемого взрыва

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Около торгового центра в Манчестере раздался звук взрыва, сообщает "Би-би-си". С места происшествия в панике разбегаются люди.

В свою очередь, издание Daily Mirror сообщает, что в городе проводится эвакуация посетителей из торгового центра "Арндейл". На месте событий замечены полицейские с тяжелым вооружением и поисковыми собаками. Полицейские уводят прохожих из зоны вокруг торгового центра и просят граждан покинуть этот район. Они не уточняют, о какого характера угрозе идет речь.

По предварительным данным, в районе происшествия задержан мужчина.

We are getting reports that police are evacuating the area around Manchester Arndale pic.twitter.com/3PWInH89a3 — Brandi Saari (@brandilmelb) 23 мая 2017 г.

Торговый центр "Арндейл" становился объектом нападения боевиков Ирландской республиканской армии 21 год назад.

Накануне вечером на стадионе "Манчестер Арена" в городе Манчестер, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошли два взрыва. В результате погибли 22 человека, в том числе дети, около 50 зрителей получили ранения. Полиция полагает, что взрывные устройства привел в действие террорист-смертник.