Торговый центр в Манчестере возобновил работу после эвакуации людей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Торговый центр "Арндейл" в Манчестере возобновил работу после инцидента, который произошел ранее во вторник, сообщает BBC News.

Ранее из торгового центра "Арндейл" в Манчестере эвакуировали посетителей, так как рядом с ним раздался звук взрыва. На место события прибыли полицейские с тяжелым вооружением и поисковыми собаками. Сообщалось о задержании одного человека.

21 год назад ТЦ "Арндейл" стал объектом нападения боевиков Ирландской республиканской армии.

Накануне вечером на стадионе "Манчестер Арена" в городе Манчестер, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошли два взрыва. В результате погибли 22 человека, в том числе дети, около 50 зрителей получили ранения. Полиция полагает, что взрывные устройства привел в действие террорист-смертник.