Россиян призвали воздержаться от поездок в Великобританию

Посольство РФ в Лондоне со ссылкой на британские спецслужбы заявило о "неизбежности" новой атаки в ближайшее время

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU -Посольство России в Великобритании призвало россиян воздержаться от поездок в страну в связи с повышенным уровнем террористической угрозы, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте организации.

"В связи с предельным уровнем угрозы безопасности, "неизбежностью уже в ближайшее время", по определению британских спецслужб, нового террористического акта, до стабилизации властями ситуации и до снижения степени опасности Посольство рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Великобританию, особенно от посещения мегаполисов, если такие поездки не продиктованы крайней необходимостью" - сказано в сообщении.

Тем, кто в данный момент уже находится в Соединенном Королевстве, необходимо следить за предупреждениями властей и сообщениями местных СМИ, быть осмотрительными в транспорте, избегать мест скопления людей, отложить посещение экскурсии и культурно-массовых мероприятий.

После теракта на стадионе в Манчестере уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен до максимально возможного - "критического".