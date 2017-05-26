Полиция сообщила о задержании "большей части" причастных к теракту в Манчестере

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Британская полиция арестовала большую часть преступной группировки, причастной к организации теракта на стадионе в Манчестере, сообщает в пятницу The Guardian.

По данным издания, десять человек находятся под стражей в рамках расследования теракта. Согласно информации источника, среди арестованных - три кузена предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди.

Представитель полиции Марк Роули не исключил, что на свободе в настоящее время могут находиться другие члены этой преступной сети. Жертвами трагедии стали 22 человека. Еще 66 человек в настоящее время находятся в больнице, из них 23 - в тяжелом состоянии.