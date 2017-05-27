Владельцы Альфа-банка подали иск против BuzzFeed

Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан намерены судиться с ресурсом, который назвал их участниками плана по оказанию влияния на исход президентских выборов в США

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Акционеры Альфа-Банка Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан подали иск в суд Манхэттена на онлайн-ресурс BuzzFeed за публикацию неподтвержденного досье, согласно которому они имели отношение к предполагаемому плану российских властей повлиять на исход выборов в США.

Как сообщает Associated Press, Фридман. Авен и Хан подали иск, сумма которого не раскрывается, против главного редактора BuzzFeed Бена Смита, репортера Кена Бенсингера, а также редакторов Мириам Элдер и Марка Скуфса.



В опубликованном 10 января "досье" говорилось, что российские власти собирали компрометирующие материалы на Дональда Трампа. Сам 45-й президент США это впоследствии опроверг.

BuzzFeed признал, что предположения о якобы существующем компромате не были проверены и, возможно, эти обвинения вообще нельзя проверить. Но при этом руководство ресурса объясняло решение опубликовать неподтвержденную информацию тем, что "американцы сами могут составить свое мнение о существующих подозрениях в отношении Трампа". Некоторые другие издания не стали публиковать материалы, так как не смогли их подтвердить.

В исковом заявлении акционеров Альфа-банка отмечается, что BuzzFeed не только опубликовал заведомо неподтвержденную информацию, но и допустил множество ошибок в материале, включая неправильное написание названия банка.

Представитель BuzzFeed Мэтт Миттенталь заявил, что "опубликованные в досье подозрения являются частью продолжающегося расследования и остаются в центре общественного внимания".

"Но что еще более важно, это то, что подобная циничная попытка запугать BuzzFeed не повлияет на журналистов ресурса, которые продолжат работать над этой темой", - заключил он.

В феврале на гражданин России Алексей Губарев подал в суд на BuzzFeed и его главного редактора Бена Смитаза публикацию досье с непроверенной информацией, в котором содержалось имя Губарева и названия его компаний. Он потребовал возместить ущерб в размере не мене $15 тысяч.