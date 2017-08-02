Семьи британских дипломатов покинули Венесуэлу

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Семьи британских дипломатических работников в Венесуэле покинули страну в связи с политической нестабильностью, сообщила в среду британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

В МИД Великобритании заявили, что выезд семей дипломатов из Венесуэлы является временной мерой предосторожности, чтобы обезопасить их от продолжающихся протестов и столкновений между венесуэльской оппозицией и властями.

Кроме того, в связи с "продолжающимися беспорядками и нестабильностью" британский МИД обновил совет подданным, намеревающимся посетить Венесуэлу. Министерство призвало подданных отказаться ото всех поездок в эту страну, за исключением крайне необходимых, а также порекомендовало британцам, находящимся в Венесуэле, покинуть страну.

Ранее госдепартамент США распорядился отправить из Венесуэлы членов семей дипломатов и сотрудников своего посольства в Каракасе. В распространенном госдепом сообщении отмечалось, что гражданам США не рекомендуется посещать Венесуэлу "в связи с общественными беспорядками, насильственными преступлениями и повсеместной нехваткой продуктов питания и медикаментов".

Массовые беспорядки в Венесуэле продолжаются с апреля в связи с попытками властей ограничить действия оппозиции. В настоявшее время они обострились из-за решения президента о созыве учредительного собрания для внесения изменений в конституцию страны.

По данным западных СМИ, всего в результате столкновений протестующих с силами правопорядка в стране с апреля погибло 108 человек.