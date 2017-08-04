Президент Абхазии после ЧП на складе боеприпасов раскритиковал военных за плохую службу

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Рауль Хаджимба считает одной из причин чрезвычайного происшествия на складе боеприпасов Минобороны республики халатное отношение военнослужащих к исполнению служебных обязанностей.

Об этом он заявил в Сухуме на совещании с членами Совета Безопасности Абхазии, сообщает телекомпания Абаза-ТВ.

"Те работы, которые производились, должны сопровождаться присутствием офицеров, которые должны нести ответственность. Вы сейчас эту ответственность свалите на рядовой состав", - сказал президент республики, обращаясь к представителям министерства обороны Абхазии.

Хаджимба призвал мобилизовать все силы и возможности для ликвидации последствий взрывов на военном складе. "Немало неразорвавшихся снарядов разбросало взрывной волной. Этот арсенал в значительном количестве разбросан по всему селу. Седьмая российская военная база вместе с нашими военными готова начать зачистку этой территории. Давайте не спать ни ночью, ни днем, вся эта работа должна быть проведена в кратчайший срок", - сказал он.

Серия взрывов на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района произошла 2 августа. Пострадали около 60 человек, в том числе российские туристы. Погибли две жительницы Санкт-Петербурга - Елена Полякова и Елена Тимофеева, совершавшие конную прогулку.