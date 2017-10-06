Что случилось этой ночью: пятница, 6 октября

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном перегоне столкнулись авобус и поезд "Санкт-Петербург - Нижний Новгород". Погибли, по разным данным, от 14 до 20 человек, еще несколько находятся в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли представители СКР и прокуратуры. По предварительным данным, причиной ДТП стала неисправность автобуса — он заглох на железнодорожном перегоне. Следователи отмечают, что у автобуса были номера Казахстана. Власти Казахстана заявили, что проверят, есть ли граждане этой страны среди погибших.

- "Коммерсантъ" сообщил о деталях возможной сделки между Саудовской Аравией и Россией по покупке четырех дивизионов системы ПВО С-400 "Триумф". Сумма сделки составит около $2 млрд, ее детали обсудят в конце октября в рамках межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

- Президент США Дональд Трамп намеревается на следующей неделе сделать заявление о том, что соглашение по ядерной программе Тегерана противоречит интересам США, и таким образом, начать процесс выхода из соглашения, узнала The Washington Post. Также Дональд Трамп после встречи с военными, на которой обсуждались ситуации с КНДР и Ираном, пообещал "бурю", но не стал пояснять, что он имел в виду.

- СМИ со ссылкой на представителей Белого дома сообщили о взломе и прослушке телефона главы аппарата администрации президента США Джона Келли. Во взломе обвиняют иностранных хакеров и правительственные структуры других государств.