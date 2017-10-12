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Что случилось этой ночью: четверг, 12 октября

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Американские власти сняли российские флаги на зданиях дипломатических объектов РФ в Сан-Франциско и торгпредства РФ в Вашингтоне. В российской дипмиссии "потребовали прекратить провокационные антироссийские действия". Посольство выразило протест действиям властей США. Российский посол Анатолий Антонов выразил надежду на разумные действия американской стороны и налаживание прагматичного двустороннего сотрудничества.

- Власти США подозревают программное обеспечение компании "Лаборатория Касперского" в сканировании компьютеров на предмет поиска засекреченной информации. Производители антивируса утверждают, что их ПО не обладает подобными функциями.

- Американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин обвинили президента Дональда Трампа в задержке введения новых санкций против РФ. Закон об экономических мерах был подписан еще в августе, поэтому затягивание может ставить под сомнение приверженность Трампа заявленной политике, считают в сенате. Трамп, комментируя обвинения в "российском влиянии" на американскую политику, упрекнул Демократическую партию в списывании на "российский след" проигрыш на выборах. По мнению Трампа, демократы проиграли из-за Хиллари Клинтон, которая, по мнению президента США, была плохим кандидатом.

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