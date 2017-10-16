Иракские военные сняли курдский флаг со здания администрации провинции Киркук

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Иракские военнослужащие убрали флаг Иракского Курдистана со здания управления провинции Киркук, сообщает в понедельник израильское издание The Jerusalem Post.

На здании администрации провинции курдский флаг с апреля развевался рядом с флагом Ирака. По словам жителей Киркука, теперь остался лишь флаг Ирака.

The Jerusalem Post отмечает, что иракские правительственные войска, вошедшие утром в Киркук, встречали толпы туркоманов, которые приветствовали военных и стреляли в воздух.

В свою очередь курдский телеканал "Рудау" отмечает, что ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади приказал снимать все курдские флаги и оставлять только иракские в тех районах, контроль над которыми оспаривают Багдад и власти Иракского Курдистана.

Иракские войска утром в понедельник вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения. Курдские вооруженные формирования начали покидать город Киркук после появления в городской черте иракских войск.

Накануне руководители иракских курдов отвергли требование Багдада об аннулировании результатов референдума о независимости иракского Курдистана, о чем проинформировал представитель руководителя Иракского Курдистана. Референдум о независимости Курдистана прошел в сентябре, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Багдада.