Иракские военные заявили о захвате контроля над главной курдской базой в Киркуке

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В иракском военном командовании объявили в понедельник, что установили контроль над главной курдской военной базой в Киркуке, сообщают западные СМИ.

Кроме того, по заявлениям иракских венных, они взяли под контроль дороги и ряд объектов инфраструктуры близ города Киркук.

Ранее в понедельник правительственные войска Ирака вошли на территорию провинции Киркук, которая находится под контролем курдского ополчения.

Офис премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади в распространенном заявлении отметил, что глава правительства отдал приказ войскам обеспечить безопасность в городе в сотрудничестве с населением и пешмергой (вооруженное курдское ополчение - ИФ). Позднее он заявил, что действия армии направлены на защиту мирного населения.

В минувшее воскресенье руководители иракских курдов отвергли требование Багдада об аннулировании результатов референдума о независимости иракского Курдистана, о чем проинформировал представитель курдского президента.

Данное требование центрального правительства Ирака выдвинуто в качестве предварительного условия для начала переговоров между сторонами.

Референдум о независимости Курдистана прошел в сентябре, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Багдада.