Петра Павленского поместили в психиатрический стационар полиции Парижа

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Художник-акционист Петр Павленский, получивший во Франции политическое убежище и организовавший на этой неделе поджог отделения Банка Франции в Париже, переведен в психиатрический стационар французской полиции, сообщает газета Le Figaro.

"После проведения проверки поведения Петра Павленского он был отправлен в психиатрический стационар полиции", - приводит издание слова информированного источника.

Между тем, отмечается, что сожительница художника Оксана Шалыгина, которая была задержана вместе с ним, остается под стражей.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник Павленский, недавно получивший во Франции политическое убежище, совершил поджог здания отделения Банка Франции на площади Бастилии. Сам он пояснил, что цель его акции - разжечь революционный пожар во всем мире.

L'artiste russe Pavlenski arrêté par la police à 4h10 après avoir mis le feu à la Banque de France @afpfr @franceinfo pic.twitter.com/rGhzMMqhFp — Capucine Henry (@capucinema) 16 октября 2017 г.

Павленский известен перформансами, в основном, связанными с самоистязанием. Одна из его последних акций заключалась в поджоге двери здания ФСБ на Лубянке, за что он был приговорен к штрафу в 500 тыс. рублей.

В середине января стало известно, что Павленский уехал во Францию, опасаясь незаконного, по его мнению, уголовного преследования.