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Петра Павленского поместили в психиатрический стационар полиции Парижа

Ранее художник-акционист поджег здание Банка Франции на площади Бастилии, чтобы "раздуть мировой пожар революции"

Петра Павленского поместили в психиатрический стационар полиции Парижа
Художник Петр Павленский
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Художник-акционист Петр Павленский, получивший во Франции политическое убежище и организовавший на этой неделе поджог отделения Банка Франции в Париже, переведен в психиатрический стационар французской полиции, сообщает газета Le Figaro.

"После проведения проверки поведения Петра Павленского он был отправлен в психиатрический стационар полиции", - приводит издание слова информированного источника.

Между тем, отмечается, что сожительница художника Оксана Шалыгина, которая была задержана вместе с ним, остается под стражей.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник Павленский, недавно получивший во Франции политическое убежище, совершил поджог здания отделения Банка Франции на площади Бастилии. Сам он пояснил, что цель его акции - разжечь революционный пожар во всем мире.

Павленский известен перформансами, в основном, связанными с самоистязанием. Одна из его последних акций заключалась в поджоге двери здания ФСБ на Лубянке, за что он был приговорен к штрафу в 500 тыс. рублей.

В середине января стало известно, что Павленский уехал во Францию, опасаясь незаконного, по его мнению, уголовного преследования.

Перформансы Павленского

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16 октября 2017 года Павленский, получивший недавно политическое убежище во Франции, поджег здание Банка Франции в Париже, после чего был задержан полицией. В результате поджога отделению, расположенному на площади Бастилии, был нанесен ущерб, в особенности, части, где расположен вход. Центральный банк Франции пообещал подать в суд на Павленского. В ноябре 2015 года Павленский был задержан в центре Москвы после того, как демонстративно в присутствии журналистов поджег входную дверь здания ФСБ. Художник пояснил, что его акцию надо рассматривать &quot;как жест в лицо терроризму&quot;. После поджога дверь здания ФСБ закрыли железными листами. Против Павленского было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей.В октябре 2014 года акционист отрезал себе мочку уха на крыше института имени Сербского в Москве. Целью своего очередного перформанса скандальный художник провозгласил привлечение внимания общественности к использованию психиатрии в политических целях.В феврале 2014 года художник устроил акцию &quot;Свобода&quot; - поджег покрышки у храма Спас-на-Крови в поддержку украинского майдана. За это акционист был приговорен к году и 4 месяцам ограничения свободы.В ноябре 2013 года Павленский, раздевшись догола, прибил свои половые органы гвоздем к брусчатке Красной площади в знак протеста против &quot;апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества&quot;. Свою акцию художник назвал &quot;Фиксацией&quot;.В мае 2013 года в Петербурге Павленский провел акцию под названием &quot;Туша&quot;: сняв с себя одежду и обмотавшись колючей проволокой, художник улегся на землю перед Мариинским дворцом. Эта акция отражала протест против &quot;подавления гражданской активности, ужесточения контроля и запугивания населения неуклонно растущим числом политзаключённых&quot;.
16 октября 2017 года Павленский, получивший недавно политическое убежище во Франции, поджег здание Банка Франции в Париже, после чего был задержан полицией. В результате поджога отделению, расположенному на площади Бастилии, был нанесен ущерб, в особенности, части, где расположен вход. Центральный банк Франции пообещал подать в суд на Павленского.
Теги: Петру Павленский, Франция, Париж
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