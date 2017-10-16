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Петр Павленский поджег Банк Франции

По словам фотографа Анри Капуцин, акционист был задержан

Петр Павленский поджег Банк Франции
Художник Петр Павленский
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российский художник-акционист Петр Павленский, получивший недавно политическое убежище во Франции, поджег Банк Франции в Париже. Об этом сообщает RT France.

Акцию снимала и опубликовала фотограф Анри Капуцин. В своем твиттере она уточнила, что Павленский после перформанса был задержан полицией. В настоящее время неизвестно, предъявлены ли ему обвинения.

По словам, фотографа, акция произошла в 4:10 утра по местному времени.

Павленский не первый раз устраивает подобные мероприятия с огнем. Так, в ноябре 2015 года Павленский был задержан в центре Москвы после того, как демонстративно в присутствии журналистов поджег входную дверь здания ФСБ (акция "Угроза"). Адвокат художника назвал этот поступок реакцией на "злободневные проблемы российского общества". Сам Павленский пояснил, что его акцию надо рассматривать "как жест в лицо терроризму". Против Павленского было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей.

Павленский также известен перформансами связанными с самоистязанием. В октябре 2014 года акционист отрезал себе мочку уха на крыше института имени Сербского в Москве, а летом 2012 года зашил себе рот и вышел в Петербурге с плакатом в поддержку группы Pussy Riot.

В середине января стало известно, что Павленский уехал во Францию, опасаясь незаконного, по его мнению, уголовного преследования. Тогда же в пресс-службе столичной полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по статье побои в отношении Павленского. По данным сценариста и продюсера "Театра.doc" Всеволода Лисовского, актер театра Василий Березин написал на Павленского и Ольгу Шалыгину заявление об избиении.

Позже СМИ сообщили, что актриса Театра.doc Анастасия Слонина подала заявление о совершении в ее отношении Павленским и его гражданской супругой насильственных действий сексуального характера. В пресс-службе столичного главка СКР тогда заявили "Интерфаксу" о проведении доследственной проверки в отношении Павленского по заявлению о совершении насильственных действий сексуального характера

Теги: Петр Павленский, Франция
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