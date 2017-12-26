Верховный суд Австрии приостановил экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Австрии счел не лишенной оснований апелляцию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа с просьбой пересмотреть как ошибочный вердикт Апелляционного суда Австрии, который вопреки решению суда первой инстанции разрешил его экстрадицию в США, утверждают адвокаты Фирташа.

"Верховный суд постановил приостановить экстрадицию г-на Фирташа до рассмотрения его обращения", - говорится в сообщении адвоката украинского бизнесмена Лэнни Дж.Дэвис из Davis Goldberg Galper PLLC (Вашингтон) во вторник.

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