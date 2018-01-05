Саакашвили в Грузии приговорили заочно к трем годам тюрьмы

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд в пятницу признал виновным Михаила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы.

Суд полностью согласился с обвинениями прокуратуры в том, что Саакашвили в 2009 году помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. Дело об этом убийстве имело широкий резонанс в Грузии, так как к убийству Гиргвилиани косвенно были причастны бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и другие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.

Между тем, как заявила в пятницу журналистам, после оглашения приговора, адвокат София Гогличидзе, "в деле нет ни одного свидетельства, подтверждающего вину Саакашвили". "Являясь президентом, Михаил Саакашвили имел право помиловать полицейских", - утверждала адвокат.

Собравшиеся у здания суда сторонники Саакашвили заявили журналистам, что решение суда антиконституционное, и оно обязательно будет обжаловано, в том числе и в Страсбургском суде по правам человека.

В настоящее время Саакашвили находится на Украине.

История Саакашвили

30 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство. Сразу после этого президент назначил его главой Одесской облгосадминистрации. В конце 2015 года Саакашвили лишили гражданства Грузии, после того, как он получил украинский паспорт.

7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", в том числе со стороны властей в Киеве, а 9 ноября кабинет министров согласовал увольнение Саакашвили с этой должности.

9 ноября Порошенко своим указом уволил Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а также с должности своего внештатного советника. Впоследствии Саакашвили заявил о намерении создать собственную партию на Украине и стал лидером партии "Рух новых сил".

Саакашвили периодически собирал людей на акции и призывал, в частности, к импичменте президенту и формированию нового правительства на Украине, которое готов был возглавить.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Накануне Окружной административный суд Киева отказал экс-президенту Грузии, в признании незаконным решения миграционной службы, которым ему было отказано в статусе беженца после лишения гражданства Украины. Между тем, ранее Апелляционный суд Киева перенес на 11 января рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева об отказе в домашнем аресте Саакашвили.