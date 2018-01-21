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В Совбезе ООН в понедельник обсудят ситуацию в Сирии в связи с операцией Анкары

Глава МИД Турции предостерегает страны от "перехода на сторону террористов"

В Совбезе ООН в понедельник обсудят ситуацию в Сирии в связи с операцией Анкары
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Члены СБ ООН в понедельник 22 января обсудят развитие событий в Сирии, сообщил в воскресенье глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"СБ ООН соберётся в понедельник на консультации по ситуации в Сирии. Франция, среди прочего, подчеркнёт важность обеспечить доступ (сирийцев - ИФ) к гуманитарной помощи", - написал он в твиттере.

Жан-Ив Ле Дриан в ходе визита в Алжир выступил с призывом о созыве заседания СБ ООН в связи с эскалацией напряженности в Сирии.

В свою очередь турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, чьи слова приводит "Анадолу", заявил, что если Франция или любая другая страна вынесет вопрос проведения операции на СБ ООН, Турция будет рассматривать это как принятие стороны "террористов", а не их союзника Анкары. Он также заявил, что надеется на поддержку действий Турции со стороны Франции.

20 января турецкая армия начала операцию "Оливковая ветвь" против курдских военизированных формирований в районе сирийского города Африн. В субботу Турция подвергла позиции курдов в Африне артиллерийскому обстрелу и авианалетам, на следующий день было объявлено о начале наземной операции с привлечением танков.

В генштабе Турции сообщают, что в ходе авианалетов на позиции курдского ополчения в сирийском Африне 32 самолета турецких ВВС уничтожили 45 целей. По сообщениям турецких СМИ, для наблюдения за ходом боевых действий на границу с Сирией прибыл начальник генштаба ВС Хулуси Акар.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курдские формирования "бегут" и обещал завершить операцию быстро.

Теги: Турция, Африн, Франция, Сирия, ООН, Совбез ООН, СБ ООН
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