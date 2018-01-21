МИД Франции предложил провести заседание СБ ООН по ситуации в Сирии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил с призывом о созыве заседания СБ ООН в связи с эскалацией напряженности в Сирии.

"Франция очень обеспокоена ситуацией в Сирии и ее резким обострением", - заявил он в ходе визита в Алжир.

По его словам, "в связи с этим мы призываем созвать заседание СБ ООН, чтобы снизить все гуманитарные риски, которые стали очень серьезными".

Заявление министра последовало после начала Турцией военной операции против Отрядов народной самообороны курдов в сирийском районе Африн.

В своем твиттере дипломат упомянул также сирийские Гуту и Идлиб, где продолжается противостояние сирийской армии с силами оппозиции.

20 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом старте "антитеррористической операции" в сирийском Африне. В этот же день Турция в рамках операции, получившей название "Оливковая ветвь", подвергла позиции курдов в Африне артиллерийскому обстрелу и авианалетам, жертвами стали не менее 10 человек, в том числе гражданские.

Уже 21 января сухопутные войска Турции начали наземное наступление на позиции курдского ополчения (YPG) в этом районе. В Анкаре YPG считают боевым отрядом Курдской рабочей партии, признанной Турцией террористической структурой.