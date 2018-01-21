Более 30 человек пострадали в турецком городе из-за обстрела из Сирии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Один человек погиб, 32 пострадали от взрыва ракеты, пущенной с территории Сирии по турецкому городу Рейханлы, сообщил мэр города.

Факт ракетного пуска подтвердил заместитель премьер-министра Турции Бекир Боздаг.

Наблюдатели читают, что ракета была пущена курдскими ополченцами в ответ на начатую турецкими ВС операцию против них в сирийском Африне.

Ранее агентство Anadolu сообщало, что с территории Сирии были выпущены четыре ракеты, которые упали в районе турецкого города Килис на межгосударственной границе. Три ракеты нанесли незначительный урон двум зданиям в городе, одна упала в пустынном районе, не причинив вреда. По данным властей, пострадавших нет.

В воскресенье сухопутные войска Турции начали наземное наступление на позиции курдского ополчения (YPG) в районе Африн в Сирии. Наступление проводится в рамках начатой накануне операции "Оливковая ветвь", направленной против YPG, которое в Анкаре считают боевым отрядом Курдской рабочей партии, признанной Турцией террористической структурой.

Африн - главный город одноименного кантона. В общей сложности насчитывается три кантона сирийского Курдистана (Рожавы) - курдского территориального образования на севере Сирии, о создании которого было объявлено 17 марта 2016 года. В последние дни регулярно поступают сообщения о турецких артобстрелах окрестностей Африна.