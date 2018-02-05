Апелляционный суд Киева отказал Саакашвили в статусе нуждающегося в защите лица

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Киевский апелляционный административный суд в понедельник подтвердил решение Окружного административного суда Киева, который отказался признавать незаконным отказ в предоставлении лидеру партии "Рух новых сил", экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

По мнению адвокатов Саакашвили, такое решение дает украинской власти основания для экстрадиции их подзащитного с Украины как лица без гражданства.

После принятия этого решения Саакашвили на своей странице в фейсбуке написал: "Таким образом, я теряю статус нахождения в Украине. Это очередное решение (президента Украины Петра) Порошенко, а не суда".

Как сообщалось, в июле 2017 года Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в признании незаконным решения Управления ГМС в Киевской области, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

5 января Тбилисский городской суд признал виновным Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы. Саакашвили считает, что украинская власть намеренно ускоряет рассмотрение вопроса о его статусе на Украине, чтобы иметь формальные основания для экстрадиции его из страны.