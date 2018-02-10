В Сирии сбит турецкий военный вертолет

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Вертолет турецких ВВС сбит в Сирии в субботу, приводит агентство "Анадолу" заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Террористы жестоко ответят за это", - приводит его слова агентство.

Операция Турции "Оливковая ветвь" началась 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ (террористическая организация, запрещенная в России).

В Дамаске турецкую военную операцию расценивают как нарушение суверенитета страны.