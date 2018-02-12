Грузия направит Польше запрос об экстрадиции Саакашвили

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В парламентском большинстве Грузии считают, что если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили решит надолго остаться на территории Польши, куда его в понедельник выслали из Украины, грузинская сторона направит Варшаве запрос о его экстрадиции.

"Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда", - сказал в эфире грузинского новостного телеканала "Палитраньюс" член парламентского большинства Александр Кантария.

При этом он напомнил, что суд в Грузии вынес Саакашвили приговор. "Он не подозреваемый, суд состоялся, вердикт уже вынесен и, естественно, его здесь ждут", - сказал депутат.

В понедельник люди, одетые в камуфляж, задержали Саакашвили в одном из ресторанов в центре Киева. Лидера партии "Рух новых сил" насильно посадили в самолет и доставили в Польшу как "страну предыдущего пребывания", откуда он в сентябре при помощи своих соратников прорвался на территорию Украины.

В начале января 2018 года Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы (заочно).